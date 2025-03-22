Onur Büyüktopçu Yeni İmajıyla Çift Kişilik Oda Dizisinde

Onur Büyüktopçu, 16 kilo vererek Çift Kişilik Oda dizisinde Kamil rolüyle ekranlara dönüyor. Yeni imajı ve kadrosuyla dikkat çeken dizi, nisan ayında başlayacak.

Onur Büyüktopçu Yeni İmajıyla Çift Kişilik Oda Dizisinde
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 22-03-2025 11:33

Onur Büyüktopçu, 16 kilo vererek yeni imajıyla "Çift Kişilik Oda" dizisinde ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği, NOW ve MF Yapım imzalı iddialı dizi, nisan başında sete çıkacak.

“Çift Kişilik Oda”da Onur Büyüktopçu’nun Yeni Rolü

Onur Büyüktopçu, 10 yıl aradan sonra "Çift Kişilik Oda" dizisinde seyirci karşısına çıkacak. "Kiralık Aşk" dizisindeki Koriş rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Büyüktopçu, ekrana 10 yıl aradan sonra dönecek. Ulaş Tuna Astepe'nin Kaan, Devrim Özkan'ın ise Nilüfer rolünde yer aldığı dizinin kadrosunda Onur Büyüktopçu, Kamil karakterine hayat verecek.

Kamil Rolüyle İzleyiciyle Buluşacak

"Çift Kişilik Oda" dizisinde, Kamil karakteri, lüks otelin kral dairesinden sorumlu butler’ı olarak Nilüfer ve Kaan arasındaki ilişkiyi dengeleyecek. Yusuf Pirhasan'ın yönettiği dizinin senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu yazdı.

Yeni İmajıyla Geri Dönüyor

Onur Büyüktopçu, dizideki rolüyle yeniden izleyici karşısına çıkarken, 16 kilo vererek yeni bir imaja büründü. Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Gözde Türker, Serkan Tınmaz, ve Hivda Zizan Alp gibi başarılı oyuncular da dizinin kadrosunda yer alacak.

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