Onur Büyüktopçu 10 Yıl Sonra Dizi Setlerine Geri Dönüyor!

Onur Büyüktopçu, 10 yıl aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor. Daha önce Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koriş karakteriyle hafızalara kazınan ve Yemekteyiz programındaki sunuculuğuyla büyük bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, bu kez ciddi bir rol ile izleyici karşısına çıkacak.

17 Kilo Verdi, Yepyeni Bir Projeyle Geliyor

Yeni dizi projesi öncesi fiziksel olarak da değişim geçiren Büyüktopçu, tam 17 kilo verdi. Oyuncu, bu dönüşümünü yeni rolüne hazırlık olarak gerçekleştirdi. Değişimiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, Now TV ekranlarında yayınlanacak olan Çift Kişilik Oda dizisinde izleyiciyle buluşacak.

Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe ile Aynı Kadroda

Dizinin başrollerinde yer alacak iki önemli isim de belli oldu. Başarılı oyuncular Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe, yeni sezonda bu dikkat çekici projede rol alacak. Onur Büyüktopçu, güçlü oyuncu kadrosuyla merakla beklenen yapımda önemli bir karaktere hayat verecek.