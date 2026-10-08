Onu Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Olarak Tanımıştık! İşte Uğur Kaplan'ın Son Hali

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs Hanım'ın yanında gördüğümüz Katya karakterini hatırlıyor musunuz? Dizideki performansıyla hafızalara kazınan Ufuk Kaplan, yıllar sonra farklı bir görünümle yeniden gündemde. Oyuncunun Kuma dizisi için tercih ettiği beyaz saçlı imajı, Aşk-ı Memnu dönemindeki görünümünü hatırlayan izleyicilerin dikkatini çekti.

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Yıllar Sonra Yeniden Gündemde

2008-2010 yılları arasında ekrana gelen Aşk-ı Memnu, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan diziler arasında yer alıyor. Bihter, Behlül ve Firdevs Hanım gibi karakterlerin yanı sıra dizinin yan rolleri de izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Firdevs Hanım'ın yanında gördüğümüz Katya karakterini canlandıran Ufuk Kaplan ise son dönemdeki görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. Oyuncunun özellikle Kuma dizisi için tercih ettiği beyaz saçlı imajı, eski rolünü hatırlayanların dikkatini çekti.

Katya Karakteriyle Hafızalara Kazınmıştı

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı Aşk-ı Memnu, Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Dizinin hikâyesi kadar karakterlerin kendine özgü tavırları da izleyiciler üzerinde iz bıraktı.

Ufuk Kaplan'ın canlandırdığı Katya, Firdevs Yöreoğlu'nun yakınında bulunan ve köşkte yaşanan gelişmelere tanıklık eden karakterlerden biriydi. Firdevs Hanım'la kurduğu ilişki ve evde olup bitenlere yönelik ilgisi, Katya'yı dizinin hatırlanan karakterleri arasına taşıdı.

Kaplan'ın karakter için benimsediği görünüm de Katya'nın akılda kalmasında etkili oldu. Oyuncunun kızıl saçlarıyla özdeşleşen bu rol, aradan geçen yıllara rağmen Aşk-ı Memnu izleyicilerinin hatırladığı karakterler arasında bulunuyor.

Ufuk Kaplan Oyunculuğa Aşk-ı Memnu ile Başlamadı

Ufuk Kaplan'ın kariyeri, Katya rolünden daha eskiye uzanıyor. Oyuncu, 2002 yılında ekrana gelen En Son Babalar Duyar ve ardından Doktorlar gibi yapımlarda da rol aldı. Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Katya ise daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmasını sağladı.

Dizinin sona ermesinin ardından da oyunculuk çalışmalarını sürdüren Kaplan, farklı türlerdeki televizyon projelerinde kamera karşısına geçti. Yaseminli Yuva, Bizim Okul, Hayat Dediğin ve Gölgedekiler, oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında.

Bu tablo, Ufuk Kaplan'ın uzun yıllardır oyunculuk alanında çalışmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Katya karakteri kariyerinin en çok hatırlanan rollerinden biri olsa da oyuncunun ekran yolculuğu bu rolle sınırlı kalmadı.

Kuma Dizisindeki Yeni İmajı Dikkat Çekti

Ufuk Kaplan, 2025 yılında ekranlara gelmiş olan Kuma dizisindeki rolüyle yeniden gündeme gelmişti. Oyuncunun bu proje için tercih ettiği beyaz saçlı görünüm, Aşk-ı Memnu'daki Katya imajından belirgin biçimde ayrılıyor.

Katya denildiğinde izleyicilerin aklına gelen kızıl saçlı görünümle yeni rolündeki tarz arasındaki fark, Kaplan'ın sosyal medyada yeniden konuşulmasına neden oldu. Oyuncunun farklı karakterlere uygun görünümlerle kamera karşısına geçmesi, yıllar içinde üstlendiği roller arasındaki değişimi de ortaya koydu.

Kaplan'ın bu görüntüsü, uzun süredir onu yalnızca Katya karakteriyle hatırlayan izleyiciler için geçmişe dönük bir merak da yarattı. Bir dönemin popüler dizisinde tanınan oyuncuların yıllar sonraki projeleri, eski yapımların hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.