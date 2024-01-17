Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!

Yeni yılın başlamasıyla birlikte dizi dünyasında bir dizi yaprak dökümü yaşanıyor. Son iki günde, toplamda üç dizi final yapma kararı aldı. Dilek Taşı dizisinin 20 bölüm sonra ekranlara veda edeceği geçen hafta duyurulmuştu. Dün, sırasıyla tv8'in Aşka Düşman dizisi ve atv'nin Yıldızlar Bana Uzak dizisinin 4 bölüm sonra final yapacağı açıklandı.

Bugün ise final haberleri devam ediyor. Ay Yapım tarafından Show TV için hazırlanan ve başrollerini Deniz Baysal ile Devrim Özkan'ın paylaştığı "Ne Gemiler Yaktım" dizisi için final kararı alındı. Pazartesi günleri yayınlanan dizi, 8. bölümünün ardından ekranlara veda edecek.