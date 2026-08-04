Önce Yalı Dedi Şimdi Zikir! Derin Mermerci Gündemde

Derin Mermerci zikir açıklamaları ve yalı sözleri sonrası gelen eleştirilere videoyla yanıt verdi. Açıklamaları sosyal medyada yeni tartışma başlattı.

Önce Yalı Dedi Şimdi Zikir! Derin Mermerci Gündemde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-08-2026 18:25

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci son günlerde yaptığı açıklamalarla yeniden gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Daha önce çocuklarıyla birlikte düzenli olarak zikir çektiklerini söyleyen Mermerci'nin bu sözleri sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kimileri bu açıklamayı doğal karşılarken kimileri ise şaşkınlığını gizleyemedi. Gelen yorumların artmasının ardından Mermerci sessiz kalmayarak bir video paylaştı ve merak edilen konulara tek tek açıklık getirdi.

"Bizim İçin Gayet Doğal"

Derin Mermerci zikir çekmenin ailesi için yıllardır hayatın doğal bir parçası olduğunu söyledi. Bunun kendisine huzur verdiğini ve adeta bir meditasyon gibi hissettirdiğini belirten Mermerci insanların bu duruma neden bu kadar şaşırdığını anlayamadığını dile getirdi. Hatta 11 yaşındaki çocuklarının da "Ya Şafi" ve "Ya Vedûd" gibi zikirleri bildiğini ve zaman zaman tekrar ettiğini anlattı. Ancak her zikrin farklı bir anlamı olduğunu hatırlatarak bilinmeden yapılmaması gerektiğini de özellikle vurguladı.

Yalı Sözlerine de Açıklık Getirdi

Mermerci, sadece zikir açıklamalarıyla ilgili değil daha önce çok konuşulan "yalıda yaşamak zor" sözleri hakkında da konuştu. O ifadelerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen sosyetik isim aslında lüks yaşamdan şikâyet etmediğini, sadece insanların dışarıdan gördüğü kadar kolay olmadığını anlatmak istediğini belirtti. Kendisinin sözlerinin farklı noktalara çekilmesine üzüldüğünü de ifade etti.

"Biraz Daha İyi Olalım"

Paylaşımının sonunda takipçilerine farklı bir mesaj veren Derin Mermerci insanların birbirine karşı daha anlayışlı olması gerektiğini söyledi. Sabah erken saatlerde yardıma muhtaç bir hayvanı kurtardığını da anlatan Mermerci önemli olanın yapılan iyilikler olduğunu dile getirdi. Sosyal medyada yaşanan tartışmalar sürerken açıklamaları da kısa sürede binlerce yorum aldı. Kimileri Mermerci'yi desteklerken kimileri ise söylediklerine katılmadığını ifade etmeye devam etti.

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