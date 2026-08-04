Fatma Soydaş'tan Geri Adım! Cezaevinden Dikkat Çeken Sözler

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan içerik üreticisi Fatma Soydaş cezaevinden yakınları aracılığıyla bir mesaj gönderdi. Bir süredir kamuoyunun yakından takip ettiği süreçte ilk kez konuşan Soydaş cezaevindeki günlerin düşündüğünden çok daha zor geçtiğini söyledi. Özellikle özgürlüğün değerini burada daha iyi anladığını ifade eden mesajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"Yaptıklarımdan Pişmanım"

Yakınları aracılığıyla iletilen açıklamada Fatma Soydaş yaptığı paylaşımlar nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirtti. Cezaevi şartlarının kendisi için oldukça ağır geçtiğini söyleyen Soydaş "Burada olmak gerçekten çok zor. Özgürlüğün kıymetini insan böyle zamanlarda daha iyi anlıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca tahliye edilmek istediğini dile getiren içerik üreticisi bundan sonraki hayatında daha sakin ve mütevazı bir yaşam sürmek istediğini de söyledi.

Süreç Nasıl Başladı?

Fatma Soydaş hakkında sosyal medya hesaplarında yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Soydaş "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun yanı sıra mahkeme kararıyla TikTok ve Instagram hesaplarına da erişim engeli getirildi. Hukuki süreç ise halen devam ediyor.

Gündemdeki Tartışmalar Sürüyor

Yaşanan gelişmeler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bir kesim soruşturma ve alınan kararları desteklerken, bir kesim ise farklı görüşlerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alınan kararların yerinde olduğunu savundu. Fatma Soydaş'ın cezaevinden gönderdiği mesaj ise tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve mahkemeden çıkacak karar ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.