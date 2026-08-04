Gupse Özay Patladı! "Okullar Ne Zaman Açılıyor?"

Gupse Özay, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini güldürmeye devam ediyor. Bu kez yakın arkadaşları Öykü Karayel ve Melodi Elbirliler ile bir araya geldiği keyifli anları paylaşan oyuncu özellikle düştüğü notla kısa sürede gündem olmayı başardı. Çocuklu tatilin nasıl geçtiğini tek bir cümleyle özetleyen Özay'ın paylaşımı birçok anne ve babanın da yüzünü güldürdü.

Yakın Dostlarıyla Keyifli Buluşma

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça sevdikleriyle vakit geçiren Gupse Özay bu kez yakın arkadaşları Öykü Karayel ve Melodi Elbirliler ile buluştu. Üçlü çocuklarıyla birlikte geçirdikleri eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Özay ise paylaşımında çocukların yüzlerini emojilerle kapatmayı tercih ederek hem mahremiyeti korudu hem takipçilerinden takdir topladı.

Tek Cümleyle Herkesi Güldürdü

Asıl dikkat çeken ise paylaşımın altına yazdığı kısa ama oldukça esprili not oldu. Gupse Özay, "Okullar ne zaman açılıyor?" diyerek çocuklu ailelerin yaz tatilindeki tatlı telaşına mizahi bir gönderme yaptı. Bu söz kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Pek çok takipçisi "Tam bizim evin hali", "Bütün annelerin sesi oldun" ve "Yalnız değilmişiz" gibi yorumlarla oyuncuya destek verdi.

Mutlu Ailesiyle Beğeni Topluyor

2020 yılında Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay 2022'de kızları Jan Asya'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Ünlü çift özel hayatlarını göz önünde yaşamamaya özen gösterse de zaman zaman yaptıkları samimi paylaşımlarla büyük ilgi görüyor. Özellikle çocuklarının mahremiyetine dikkat etmeleri de takipçilerinden olumlu yorum alıyor.

Doğallığıyla Yine Gündem Oldu

Gupse Özay'ın esprili paylaşımı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan magazin konularından biri haline geldi. Oyuncunun günlük hayatı doğal bir dille paylaşması ve annelik deneyimini mizahla harmanlaması takipçilerinin kendisini daha da yakın hissetmesini sağladı. Görünen o ki tek bir cümle bile bazen binlerce kişinin ortak duygusunu anlatmaya yetiyor.