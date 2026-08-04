Doktorlar'ın Çapkın Cerrahı Bakın Şimdi Nasıl Görünüyor!

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisini izleyenlerin unutamadığı isimlerden biri de Arslan İbrahimoğlu karakteriydi. Çapkın tavırları, eğlenceli halleri ve kendine has tarzıyla hafızalara kazınan karaktere hayat veren Devrim Nas yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan son görüntülerini gören birçok kişi ünlü oyuncuyu ilk bakışta tanımakta zorlandı. Değişen görünümü kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken eski hayranları da nostalji dolu paylaşımlar yapmaya başladı.

Sahnenin Hiç Vazgeçmediği İsmi

Devrim Nas aslında sadece televizyon dizileriyle tanınan bir oyuncu değil. Kariyerinin büyük bölümünü tiyatroya adayan başarılı isim konservatuvar eğitiminin ardından uzun yıllar sahnede yer aldı. Kendi tiyatro çalışmalarını yürüttü farklı oyunlarda rol aldı ve genç oyuncular yetiştirmek için eğitmenlik yaptı. Televizyon ekranlarında eskisi kadar sık görünmese de sanatın içinde olmaya hiç ara vermedi.

Doktorlar ile Büyük Çıkış Yaptı

Birçok projede rol almasına rağmen onu milyonlara tanıtan yapım Doktorlar oldu. Arslan İbrahimoğlu karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, daha sonra Vatanım Sensin, Yeşilçam ve Makber gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıktı. Sinemada ise daha çok sanatsal filmleri tercih etti. Son olarak Zübeyde: Analar ve Oğullar filminde Ali Rıza Efendi karakterini canlandırarak yeniden dikkat çekti.

Değişimi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bugünlerde ise oyunculuğundan çok yıllar içindeki değişimi konuşuluyor. Sosyal medyada yayılan son kareleri görenler, "Gerçekten o mu?" yorumları yaparken bazı kullanıcılar ise yılların herkesi değiştirdiğini söyleyerek oyuncuya destek verdi. Televizyondan uzak kalmış olsa da Devrim Nas'ın oyunculuğu ve tiyatroya verdiği emek hâlâ izleyicilerin hafızasında önemli bir yer tutuyor.