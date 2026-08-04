Kamera Arkasında Neler Olmuş! Seda Sayan Tek Tek Anlattı

Seda Sayan kendi YouTube programında yaptığı açıklamalarla yıllar önce sunduğu Yemekteyiz programını yeniden gündeme taşıdı. Programın sadece ekranda görünen kısmını değil kamera arkasında yaşanan ilginç anları da anlatan ünlü sunucu özellikle bazı yarışmacıların mutfakta çalışırken sergilediği hijyen kurallarının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Bu itiraf kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

"Bazı Tabaklara Hiç Dokunmuyordum"

Seda Sayan yarışmacıların yemek hazırlıklarını baştan sona izlediğini söyledi. Bu yüzden bazı tabakları bilerek yemediğini de açık açık dile getirdi. Ünlü sunucu mutfakta yapılan her şeyi gördüğü için içinin rahat etmediğini belirterek hijyen konusunda oldukça hassas davrandığını anlattı. Hatta bazı yarışmacılara bunu doğrudan söylediğini ve "Çok pis çalıştınız, bunu yiyemem" dediğini de itiraf etti. Bu sözler programın perde arkasına dair bugüne kadar bilinmeyen bir detayı ortaya çıkardı.

Yarışmacılara Kamera Dışında Uyarılar Yapıyordu

Sayan'ın anlattıkları bununla da sınırlı kalmadı. Deneyimli sunucu kameraların çekim yapmadığı anlarda yarışmacılara zaman zaman küçük tavsiyeler verdiğini de söyledi. Yemeklerin daha iyi olması için müdahalede bulunduğunu anlatan Seda Sayan bazen esprili bir dille yarışmacıları uyardığını ve daha dikkatli olmalarını istediğini ifade etti. Bu samimi açıklamalar programın ekran arkasında düşündüğümüzden çok daha farklı anların yaşandığını gösterdi.

Eski Program Yeniden Gündem Oldu

Seda Sayan'ın yıllar sonra yaptığı bu açıklamalar Yemekteyiz izleyicileri arasında da büyük merak uyandırdı. Sosyal medyada birçok kişi yıllarca izledikleri programın perde arkasında neler yaşandığını konuşmaya başladı. Kimileri Seda Sayan'ın hijyen konusundaki hassasiyetine hak verirken kimileri ise bu itirafların yıllar sonra gelmesini şaşırtıcı buldu. Görünen o ki tek bir açıklama bile yıllar önce ekrana gelen programı yeniden gündemin zirvesine taşımaya yetti.