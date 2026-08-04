Merve Boluğur'dan Sessiz Hamle! İlk Kazancı Gündem Yarattı

Uzun zamandır televizyon projelerinde yer almayan Merve Boluğur, bu kez oyunculuğuyla değil, sosyal medyada attığı yeni adımla gündeme geldi. Son yıllarda daha çok Instagram paylaşımlarıyla konuşulan ünlü isim, artık takipçilerine özel içerikler sunacağı ücretli abonelik sistemini devreye aldı. Böylece Boluğur da son dönemde birçok ünlünün tercih ettiği bu dijital gelir modeline katılmış oldu.

Özel İçerikler Artık Sadece Abonelere

Yaklaşık 3,8 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur, Instagram hesabındaki bazı paylaşımlarını yalnızca ücretli abonelerine açmaya başladı. Aylık abonelik ücretini ise 60 TL olarak belirledi. Bu sistemi tercih eden takipçiler, oyuncunun normal hesabında paylaşmadığı özel içeriklere ulaşabilecek. Son dönemde sosyal medya platformlarının sunduğu bu özellik, ünlü isimler arasında giderek daha fazla ilgi görüyor.

Kısa Sürede Dikkat Çeken Rakamlara Ulaştı

Sistemin açılmasının üzerinden çok fazla zaman geçmeden Merve Boluğur'un abonelik kanalına 481 kişi katıldı. Bu sayı, kısa sürede dikkat çekici bir gelir elde etmesini sağladı. Özellikle sosyal medyada birçok kullanıcı, abonelik sayısını ve elde edilen kazancı konuşmaya başladı. Dijital platformların artık sadece paylaşım yapılan alanlar değil, aynı zamanda önemli bir gelir kapısı haline geldiği bir kez daha görülmüş oldu.

Ünlüler Arasında Yeni Trend

Instagram'ın ücretli abonelik özelliği son dönemde magazin dünyasında adeta yeni bir akıma dönüştü. Daha önce Ece Erken ve Gülben Ergen de benzer sistemi kullanmaya başlamıştı. Şimdi bu isimlere Merve Boluğur da eklendi. Takipçilerine daha samimi ve özel içerikler sunmayı hedefleyen ünlü isimlerin bu yöntemi tercih etmesi, sosyal medyanın artık sadece iletişim değil, aynı zamanda profesyonel bir kazanç platformuna dönüştüğünü de gözler önüne seriyor. Görünen o ki önümüzdeki dönemde bu sisteme katılan ünlülerin sayısı daha da artacak.