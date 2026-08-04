Merve Boluğur'dan Sessiz Hamle! İlk Kazancı Gündem Yarattı

Merve Boluğur Instagram'da ücretli abonelik sistemini açtı. Aylık 60 TL'lik abonelikle kısa sürede yüzlerce kişiye ulaştı ilk kazancı gündem oldu.

Merve Boluğur'dan Sessiz Hamle! İlk Kazancı Gündem Yarattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-08-2026 18:46

Uzun zamandır televizyon projelerinde yer almayan Merve Boluğur, bu kez oyunculuğuyla değil, sosyal medyada attığı yeni adımla gündeme geldi. Son yıllarda daha çok Instagram paylaşımlarıyla konuşulan ünlü isim, artık takipçilerine özel içerikler sunacağı ücretli abonelik sistemini devreye aldı. Böylece Boluğur da son dönemde birçok ünlünün tercih ettiği bu dijital gelir modeline katılmış oldu.

Özel İçerikler Artık Sadece Abonelere

Yaklaşık 3,8 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur, Instagram hesabındaki bazı paylaşımlarını yalnızca ücretli abonelerine açmaya başladı. Aylık abonelik ücretini ise 60 TL olarak belirledi. Bu sistemi tercih eden takipçiler, oyuncunun normal hesabında paylaşmadığı özel içeriklere ulaşabilecek. Son dönemde sosyal medya platformlarının sunduğu bu özellik, ünlü isimler arasında giderek daha fazla ilgi görüyor.

Kısa Sürede Dikkat Çeken Rakamlara Ulaştı

Sistemin açılmasının üzerinden çok fazla zaman geçmeden Merve Boluğur'un abonelik kanalına 481 kişi katıldı. Bu sayı, kısa sürede dikkat çekici bir gelir elde etmesini sağladı. Özellikle sosyal medyada birçok kullanıcı, abonelik sayısını ve elde edilen kazancı konuşmaya başladı. Dijital platformların artık sadece paylaşım yapılan alanlar değil, aynı zamanda önemli bir gelir kapısı haline geldiği bir kez daha görülmüş oldu.

Ünlüler Arasında Yeni Trend

Instagram'ın ücretli abonelik özelliği son dönemde magazin dünyasında adeta yeni bir akıma dönüştü. Daha önce Ece Erken ve Gülben Ergen de benzer sistemi kullanmaya başlamıştı. Şimdi bu isimlere Merve Boluğur da eklendi. Takipçilerine daha samimi ve özel içerikler sunmayı hedefleyen ünlü isimlerin bu yöntemi tercih etmesi, sosyal medyanın artık sadece iletişim değil, aynı zamanda profesyonel bir kazanç platformuna dönüştüğünü de gözler önüne seriyor. Görünen o ki önümüzdeki dönemde bu sisteme katılan ünlülerin sayısı daha da artacak.

Benzer Haberler
Gupse Özay Patladı! Gupse Özay Patladı! "Okullar Ne Zaman Açılıyor?"
Doktorlar'ın Çapkın Cerrahı Bakın Şimdi Nasıl Görünüyor! Doktorlar'ın Çapkın Cerrahı Bakın Şimdi Nasıl Görünüyor!
Fatma Soydaş'tan Geri Adım! Cezaevinden Dikkat Çeken Sözler Fatma Soydaş'tan Geri Adım! Cezaevinden Dikkat Çeken Sözler
Kamera Arkasında Neler Olmuş! Seda Sayan Tek Tek Anlattı Kamera Arkasında Neler Olmuş! Seda Sayan Tek Tek Anlattı
Önce Yalı Dedi Şimdi Zikir! Derin Mermerci Gündemde Önce Yalı Dedi Şimdi Zikir! Derin Mermerci Gündemde
Icardi'den Flaş Çıkış! Eleştirenlere Icardi'den Flaş Çıkış! Eleştirenlere "Sadece Aptallar" Dedi
ÇOK OKUNANLAR
Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!
  • 29-07-2026 12:02

Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu
  • 31-07-2026 16:31

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!
  • 30-07-2026 15:54

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!
  • 31-07-2026 09:56

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!

Elit Andaç Çam Kararını Verdi! İddialı Dizi Tuzlu Kahve'nin Kadrosuna Katıldı!
  • 30-07-2026 11:48

Elit Andaç Çam Kararını Verdi! İddialı Dizi Tuzlu Kahve'nin Kadrosuna Katıldı!