Icardi'den Flaş Çıkış! Eleştirenlere "Sadece Aptallar" Dedi

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni takımı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulan Mauro Icardi bu kez yaptığı dikkat çekici bir paylaşımla gündeme geldi. Arjantinli yıldız son dönemde fiziğiyle ilgili yapılan yorumlara sessiz kalmak yerine kendi tarzında cevap vermeyi seçti. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Yapay Zekâ Fotoğrafıyla Mesaj Verdi

Icardi, sosyal medya hesabında yapay zekâ kullanılarak hazırlanmış kendisini olduğundan daha kilolu gösteren bir fotoğraf paylaştı. İlk bakışta gerçek sanılan kare takipçiler arasında büyük merak uyandırdı. Ancak kısa süre sonra bunun bilinçli bir gönderme olduğu ortaya çıktı. Arjantinli futbolcu kendisiyle ilgili yapılan fiziksel eleştirilere bu görselle cevap vermeyi tercih etti.

Eleştirenlere Sert Çıkış

Paylaşımın en çok konuşulan kısmı ise Icardi'nin kullandığı ifadeler oldu. Yıldız futbolcu kendisini eleştirenlere yönelik oldukça sert bir çıkış yaparak "Beni eleştirenler sadece aptallar" sözlerini kullandı. Bu açıklama sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar Icardi'yi destekledi bazıları ise bu ifadeleri gereğinden fazla sert buldu. Tartışmalar peş peşe gelen yorumlarla daha da büyüdü.

Gözler Yeni Takımında

Galatasaray macerasını noktalayan Mauro Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği hâlâ merak konusu olmaya devam ediyor. Transfer söylentileri hız kesmeden sürerken yıldız futbolcunun yaptığı bu paylaşım futbol gündeminin de önüne geçti. Şimdilik yeni adresiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak görünen o ki Icardi hem saha içindeki performansıyla hem sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam edecek. Taraftarlar ise bir yandan transfer haberlerini beklerken diğer yandan yıldız futbolcunun yeni açıklamalarını yakından takip ediyor.