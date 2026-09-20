Önce Reddetti Sonra Aşkını İlan Etti! Seray Kaya Şaşırttı

Magazin gündemini haftalardır meşgul eden Seray Kaya İdris Aybirdi ve Sahra Işık arasındaki tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Sahra Işık’ın eski eşi İdris Aybirdi tarafından Seray Kaya ile aldatıldığını öne sürmesinin ardından gözler ünlü oyuncuya çevrilmişti.

Kaya ise önce hakkındaki iddiaları reddetmiş şimdi de Aybirdi ile ilişkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü oyuncu Aybirdi ile birlikte çekilmiş fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak aşkını adeta ilan etti.

“İlişki Boşanma Sonrası Başladı”

Paylaşımın ardından sessizliğini bozan Seray Kaya hakkında ortaya atılan iddialara da açıklık getirdi. İdris Aybirdi ile ilişkisinin her iki tarafın da boşanmasının ardından başladığını söyleyen Kaya evlilik devam ederken bir ilişki yaşandığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Oyuncu ayrıca “üçlü masa” olarak gündeme gelen iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kaya yıllar önce bir düğünde kısa süreli karşılaşma dışında Sahra Işık ile herhangi bir yakınlığının olmadığını savundu.

Sessizliğinin Nedenini Açıkladı

Seray Kaya bugüne kadar neden konuşmadığını da anlattı. Ünlü oyuncu ilişkisinin varlığını inkâr etmediğini ancak yaşananlardan bir çocuğun etkilenmesini istemediği için sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Ancak son dönemde hakkında yapılan bazı paylaşımların sınırı aştığını belirten Kaya hakaret ve iftira niteliğinde olduğunu düşündüğü içerikler nedeniyle hukuki süreç başlattığını açıkladı.

Böylece haftalardır konuşulan aşk iddialarında Kaya cephesinden ilk kez kapsamlı bir açıklama geldi. Oyuncunun sözleri tartışmanın bundan sonra nasıl ilerleyeceği konusunda merakı da artırdı.