Doktorlar’ın Ela’sı ve Levent’i 18 Yıl Sonra Buluştu!

Doktorlar’ın unutulmaz ikilisi Yasemin Ergene ve Kutsi 18 yıl sonra Tuzlu Kahve’de yeniden aynı sahnede buluştu. Görüntüler sosyal medyayı salladı.

Doktorlar’ın Ela’sı ve Levent’i 18 Yıl Sonra Buluştu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2026 15:50

Bir döneme damga vuran “Doktorlar” dizisinin Ela’sı ve Levent’i yıllar sonra yeniden aynı sahnede buluştu. Yasemin Ergene ve Kutsi Star TV’nin yeni dizisi “Tuzlu Kahve” için 18 yıl aradan sonra karşı karşıya geldi.

İkilinin yıllar sonra yeniden aynı projede yer alması özellikle “Doktorlar”ı unutamayan izleyicileri bir hayli heyecanlandırdı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan buluşma nostalji rüzgârı estirdi.

Kutsi Konuk Oyuncu Oldu

Yapımını Poll Films’in üstlendiği “Tuzlu Kahve” 22 Eylül Salı akşamı dördüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin bu bölümünde Kutsi konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Dizide Elit karakterini canlandıran Yasemin Ergene ile karşı karşıya gelecek olan Kutsi’nin nasıl bir karaktere hayat verdiği ise şimdiden merak konusu. Ancak asıl dikkat çeken detay ikilinin yıllar sonra aynı sahnede buluşması oldu.

“18 Yıl Sonra Alınan İntikam”

Star TV’nin sosyal medya hesabından paylaşılan sahne “18 yıl sonra alınan intikam” notuyla duyuruldu. Bu paylaşım da izleyicilerin ilgisini iyice artırdı.

Sahnenin kamera arkası görüntülerinin paylaşılmasının ardından yorumlar peş peşe geldi. Bazı izleyiciler “İçimin yağları eridi” “Yıllar sonra intikam alındı” ve “Bu sahneyi çok bekledik” gibi yorumlarla heyecanını dile getirdi.

İzleyiciler İkiye Bölündü

Tabii herkesin yorumu aynı değildi. Nostalji dolu buluşmayı çok beğenenlerin yanında sahnedeki oyunculukları eleştiren izleyiciler de vardı. Bazı sosyal medya kullanıcıları performansları beğenmediklerini açıkça yazdı.

Yine de Yasemin Ergene ve Kutsi’nin 18 yıl sonra aynı projede buluşması “Doktorlar” hayranları için başlı başına nostaljik bir sürpriz oldu. Şimdi gözler ikilinin yer aldığı sahnenin tamamının yayınlanacağı yeni bölümde.

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