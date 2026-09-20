Bade İşçil Aşka Kapıyı Kapattı! “Eşe Fırsat Bulamıyorum”

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Bade İşçil özel hayatıyla ilgili sorulara bu kez oldukça eğlenceli bir cevap verdi. Önceki gün İstinye’de köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülenen ünlü oyuncu hem aşk hayatı hem yeni projeleri hakkında merak edilenleri anlattı.

Muhabirlerin sorularını samimi bir şekilde yanıtlayan İşçil hayatında bir ilişkiye yer açamadığını söylerken sözü köpeğine getirdi. Oyuncunun “O eş arıyor, ben değil” sözleri ise kısa sürede dikkat çekti.

“İşten Eşe Fırsat Bulamıyorum”

Uzun süredir yalnız olan Bade İşçil’e hayatında biri olup olmadığı soruldu. Oyuncu ise soruya doğrudan cevap vermek yerine köpeğini işin içine kattı.

Kendisinin bir hayat arkadaşı aramadığını söyleyen İşçil hem işleri hem oğluyla ilgilenmekten buna fırsat bulamadığını anlattı. Köpeğinin kendisini çok kıskandığını da söyleyen oyuncu “O eş arıyor, ben değil” diyerek ortaya eğlenceli bir tablo çıkardı.

Eski Sözlerine Açıklık Getirdi

İşçil’e geçmiş yıllarda yaptığı ve son dönemde sosyal medyada yeniden gündeme gelen “Kadınlar beni dışlıyor, erkeklerle daha iyi anlaşıyorum” açıklaması da soruldu.

Ünlü oyuncu sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek bunun çocukluk ve okul dönemlerine ait eski bir röportajdan geldiğini söyledi. O dönem esprili bir şekilde konuştuğunu belirten İşçil bu sözlerin altında daha derin bir anlam aranmasına gerek olmadığını ifade etti.

Yeni Projeler İçin Görüşüyor

Ekranlardan bir süredir uzak kalan Bade İşçil yeni projeler konusunda da kapıları kapatmadığını söyledi. Hem televizyon hem dijital platformlar için bazı senaryolar okuduğunu ve teklifler aldığını belirten oyuncu henüz netleşen bir proje olmadığını açıkladı.

Yani Bade İşçil şimdilik yoğun temposuna devam ediyor. Aşk konusunda ise görünen o ki oyuncunun önceliği kendisi oğlu ve kıskanç köpeği!