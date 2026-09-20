Halil Ergün Gözyaşlarını Tutamadı! Gülsen Tuncer’e Veda

“Aşk-ı Memnu”da canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gülsen Tuncer sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 17 Eylül’de hayatını kaybeden 80 yaşındaki sanatçı için Şişli Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Gülsen Tuncer’in yıllardır birlikte olduğu eşi Engin Ayça’nın sözleri ise törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Halil Ergün Gözyaşlarını Tutamadı

Cenazede dikkat çeken isimlerden biri de usta oyuncu Halil Ergün oldu. Törende konuşan Ergün Gülsen Tuncer’den bahsederken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Tuncer’in kaybı yıllardır aynı sektörü paylaşan meslektaşları için de büyük bir üzüntü oldu. Cenazeye katılan sanatçılar hem oyunculuğundan hem kişiliğinden övgüyle söz etti.

“Onu Yaşatacağız”

Gülsen Tuncer’in eşi Engin Ayça eşini kaybetmenin kendisi için çok büyük bir acı olduğunu söyledi. Ancak Tuncer’in geride bıraktığı izlerin yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

Ayça “Biyolojik olarak gitti ama bütün yaptıklarıyla, hayata bıraktıklarıyla yaşamaya devam edecek. Biz devam ettireceğiz” diyerek duygularını dile getirdi. Tuncer’in hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini de belirtti.

Meslektaşlarından Duygusal Sözler

Suna Selen Gülsen Tuncer’in hem sanatçı hem insan olarak çok değerli biri olduğunu söyledi. Erdal Özyağcılar ise eski sınıf arkadaşı olan Tuncer’in her rolüne kendine özgü bir dokunuş kattığını anlattı.

Serdar Gökhan da bir arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek Tuncer’i güzel sözlerle uğurladı.

Gülsen Tuncer geride uzun yıllara yayılan sanat hayatı, unutulmaz karakterleri ve sevenlerinin hafızasında kalan güzel anıları bırakarak son yolculuğuna uğurlandı.