Gülben Ergen'in Vasiyetinde Şaşırtıcı Mustafa Erdoğan Detayı

Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Ünlü şarkıcı yıllardır çalıştığını ve artık hayatında biraz daha yavaşlamaya başladığı bir döneme girdiğini söylerken vasiyetini de hazırladığını açıkladı.

Ergen’in açıklamasında en çok dikkat çeken detay ise vasiyetini kime teslim edeceği oldu. Şarkıcı avukatından önce bu belgeyi üç oğlunun babası Mustafa Erdoğan’a vereceğini söyledi.

Aile Fotoğrafıyla Duyurdu

Gülben Ergen 2004-2012 yılları arasında evli kaldığı Mustafa Erdoğan ve oğulları Atlas, Ares ile Güney’in yer aldığı eski bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu özel kareye duygusal ifadeler ekleyen Ergen hayatının büyük bölümünü çalışarak geçirdiğini anlattı. Ünlü şarkıcının paylaşımında özellikle vasiyetini sağlıklıyken ve aklı başındayken hazırladığını söylemesi dikkat çekti.

“35 Sene Hiç Durmadan Çalıştım”

Ergen, paylaşımında 35 yıldır aralıksız çalıştığını belirterek artık hayatında farklı bir döneme geçtiğini ifade etti. “Ayağımı gazdan çekip zaman zaman vitesi boşa aldığım, hızımı frenle dengelediğim günlerdeyim” sözleriyle de bu değişimi anlattı.

Şarkıcının bu sözleri hayata biraz daha sakin bir yerden bakmaya başladığını düşündürdü.

Vasiyeti Mustafa Erdoğan’a Teslim Edecek

Gülben Ergen’in açıklamasındaki en dikkat çekici nokta ise vasiyetini avukatından önce Mustafa Erdoğan’a vereceğini söylemesi oldu.

Üç oğlunun babası olan Erdoğan için “çocuklarımın babası” ifadesini kullanan Ergen bu kararını huzur ve güven duygusuyla açıkladı. Şarkıcının paylaşımı özellikle aile bağlarına yaptığı vurgu nedeniyle sosyal medyada dikkat çekti.