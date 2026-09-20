Biricik Suden 63 Yaşında! Dans Videosuyla Olay Yarattı

Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden 63’üncü yaşını sosyal medyada yaptığı eğlenceli bir paylaşımla kutladı. Sağlıklı yaşam tarzı ve sporla ilgili paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Suden bu kez takipçilerinin karşısına yapay zekâ destekli dans videosuyla çıktı.

Yıllara meydan okuyan görüntüsüyle dikkat çeken Suden yeni yaşına oldukça neşeli bir başlangıç yaptı. Paylaşım kısa sürede takipçilerinden ve ünlü dostlarından da yoğun ilgi gördü.

“Bugün 63 Oldum”

Biricik Suden doğum gününe özel hazırladığı videoda yapay zekâ eşliğinde dans etti. Paylaşımında “Age Is Just a Number”, yani “Yaş sadece bir sayıdır” şarkısının sözlerine yer veren Suden “Bugün 63 oldum” diyerek yeni yaşını duyurdu.

Suden’in enerjik paylaşımı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Ece Sükan, Seray Sever ve Natali Yarcan gibi tanınmış isimlerin yanı sıra çok sayıda takipçisi de paylaşımın altına beğeni ve yorum bıraktı.

Spor ve Sağlıklı Yaşamdan Vazgeçmiyor

Sosyal medyada özellikle spor yaptığı anları ve sağlıklı yaşam tarzını yansıtan paylaşımlarıyla dikkat çeken Suden ilerleyen yaşına rağmen enerjisiyle de sık sık konuşuluyor.

63’üncü yaşını dans ederek kutlaması da onun bu enerjisinin adeta bir yansıması oldu. Eğlenceli video, Suden’in doğum gününü klasik bir kutlamadan biraz daha farklı hale getirdi.

Çocuk Sahibi Olmakla İlgili Ne Demişti?

Biricik Suden geçtiğimiz günlerde çocuk sahibi olmakla ilgili yaptığı açıklamayla da gündeme gelmişti. Mazhar Alanson’un çocuk sahibi olmak istediğini ancak kendisinin 40 yaşını geçtiği dönemde doğal yollarla denemelerine rağmen çocuk sahibi olamadıklarını anlatmıştı.

Suden özgürlüğüne düşkün olduğunu ve çocuk sahibi olma fikrinin kendisini korkuttuğunu söylemişti. Çocuklarla ilgili olarak da oldukça samimi ve kendine has açıklamalarda bulunmuştu.