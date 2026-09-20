Oğuzhan Koç’a Sürpriz Hediye! Cevabı Olay Oldu

Oğuzhan Koç Edirne’de düzenlenen 3. Edirne Gastronomi Festivali kapsamında sahne aldı. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen sanatçı konser öncesinde aldığı sürpriz hediyeyle de gecenin eğlenceli isimlerinden biri oldu.

Bu yıl gastronomi festivalinin temasının Edirne beyaz peyniri olması nedeniyle Koç’a da peyniri simgeleyen özel bir maket hediye edildi. Hediyeyi alan sanatçı daha ilk anda yaptığı espriyle ortamı neşelendirdi.

Peynir Maketini Baş Köşeye Koydu

Festival kapsamında Oğuzhan Koç’a teşekkür plaketi yerine oldukça farklı ve yöreye özgü bir hediye verildi. Edirne beyaz peynirini simgeleyen maket İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk tarafından sanatçıya takdim edildi.

Koç kendisine verilen hediyeyi dikkatlice incelerken oldukça memnun göründü. Ancak sanatçının asıl sürprizi maket hakkında yaptığı yorum oldu.

“Gerçeğini Alıp Gidersek Memnun Oluruz”

Maketin güzel olduğunu söyleyen Oğuzhan Koç sözlerine esprili bir şekilde devam etti. Sanatçı “Maket güzel de gerçeğini alıp gidersek çok memnun oluruz” diyerek festival alanındakileri güldürdü.

Ardından hediyeyi çok beğendiğini söyleyen Koç “Buraya kadar gelmişken şahane, bunu baş köşeye koydum” sözleriyle esprisini sürdürdü. Sanatçının bu sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Festivalde Müzik ve Lezzet Bir Arada

Edirne’de düzenlenen festival bu yıl da müzik ve gastronomiyi bir araya getirdi. Beyaz peynirin öne çıkarıldığı etkinlikte Oğuzhan Koç’un konseri de geceye ayrı bir renk kattı.

Sanatçı hem sahnedeki performansıyla hem konser öncesindeki neşeli tavırlarıyla festival alanında keyifli anlar yaşattı. Özellikle peynir maketiyle yaptığı espri gecenin akılda kalan anlarından biri oldu.