GORA 4 GORA Setinden Yeni Kareler Geldi! Cem Yılmaz Aksiyon Sahnelerini Paylaştı!

Türk sinema tarihinin en ikonik bilim kurgu ve komedi yapımları arasında yer alan G.O.R.A. filminin devamı niteliğindeki dijital dizi projesi GORA 4 GORA için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Projenin mimarı ünlü komedyen ve yönetmen Cem Yılmaz çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin setinden hayranlarını heyecanlandıran yepyeni kareler paylaştı.

Çekimlerin 5. Haftasında Aksiyon Tavan Yaptı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak projenin mutfağından renkli kareleri takipçileriyle buluşturan Cem Yılmaz son paylaşımıyla prodüksiyonun geldiği aşamayı gözler önüne serdi. Çekimlerin 5'inci haftasını geride bıraktıklarını belirten usta komedyen dizinin merakla beklenen aksiyon sahnelerine ait ilk görüntüleri yayınladı. Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alarak gündem yarattı.

Arif Işık Yıllar Sonra Yeniden Ekranlarda

Milyonların hafızasına kazınan Arif Işık karakterinin yeni maceralarını konu alacak olan GORA 4 GORA hem nostaljik ögeleri hem de yüksek bütçeli görsel efektleriyle dikkat çekiyor. Cem Yılmaz'ın set paylaşımlarıyla temposunu artırdığı dizi projesi şimdiden yeni yayın döneminin en çok konuşulacak ve merakla izlenecek yapımları arasında ilk sıraya yerleşti.