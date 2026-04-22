Ömür Gedik'ten 90'lar Yorumu

D-Smart ve Dream Türk’ün sevilen programı "90’lar Futbol Smart"a konuk olan Gedik; 90'lı yılların vazgeçilmez ruhuna, yapay zeka teknolojilerinin müzik üretimindeki rolüne, şarkı sözlerine ve futbola ilişkin Cengizhan Muhçu’ya samimi açıklamalarda bulundu.

RENKLİ GİYİNMEYİ SEVİYORUM

Gedik, tek renk giyinme modasına değinerek "Ben renkli olmayı, renkli giyinmeyi seviyorum. 90’ların havasını çok daha fazla seviyorum." dedi.

YAPAY ZEKA İLE BİRE BİR MODEL

“Yan Yana” isimli tekli çalışmasının klibinde yapay zekadan yararlanan Gedik, “Klip sürecinde yapay zekanın etkisi inanılmazdı; ortaya harika bir iş çıktı. Çekimlerde sağ ve sol profilim üzerinden bir modelleme yapıldı ve bu veriler kod olarak sisteme girildi. Böylece sanal dünyada bire bir benim modelim kullanılmış oldu." diye konuştu.

SEVGİ DİLİ VE DUYGUSU

Gedik, gelecekte insanlığın yapay zekaya yenik düşmeme temennisinde de bulunarak “Dileğim, bu gelişmiş sistemlere insan ruhunu yansıtan bir sevgi dili ve duygusunun da dahil edilmesidir.” ifadesini kullandı.

ŞARKI SÖZLERİ NEREDEN GELİYOR?

Şarkılarının çoğunu hayvanlarını düşünerek yaptığını, bu yüzden de yapımcıların kendisine kızdığını anlatan Gedik, "Yan yana şarkısını, Haluk Bilginer’in ‘Yan Yana’ filmini izlerken yazdım. ‘Gözyaşlarım Anlatır’ şarkısının yazarı Vural Şahin’i geçtiğimiz aylarda kaybettik, Vural ağabeyin ölümünden sonra bu şarkının yeri bende çok ayrıdır." değerlendirmesini yaptı.

90’LARDA SİHİR, BÜYÜ VAR

Başarılı sanatçı, 90'lı yıllara olan hayranlığına ifade ederek "90’ları çok seviyorum ayrı bir ruh orası. Bir türlü yakalayamadığımız bir şey var orada. Bir sihir var, bir büyü var. Şu an 70’ler kulağımıza çok uzak geliyor ama bundan 10-20 sene sonra da kimse 90’ları hatırlamayacak diye düşünüyorum." dedi.

BEŞİKTAŞ’IN RUHU BENDE DE VAR

Pandemi döneminde sözlerini yazdığı “Bırakmam Seni Beşiktaş” bestesine değinen Gedik, "Beşiktaş’ın ruhu bende de var. Acılı görünüp güçlü durma hissi, benim hayat felsefem aynı zamanda. Bir şekilde mücadeleyi bırakmamak gerekiyor" diye konuştu.