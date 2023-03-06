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Gecce Magazin Haberleri

'Ömer' dizisine sürpriz isim!

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Star TV’nin sevilen dizisi Ömer’in kadrosuna genç oyuncu Haktan Zavlak katıldı.

'Ömer' dizisine sürpriz isim!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 06-03-2023 16:25

Ömer'in kadrosuna dahil olan Haktan Zavlak, Yaman rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Hayatı zorluklarla dolu olan Yaman,bir yandan bu zorluklarla başa çıkmaya çalışırken bir yandan da içindeki öfkeyi dizginlemeye çalışır.



Sert mizacıyla dikkat çeken Yaman, okulda çıkardığı kavga sonrası Emine’yle konuşmak ister. Emine başta karşı çıksa da Yaman’ın söyledikleri karşısında şaşkına döner. Başlarda Yaman’dan hoşlanmayan Emine, öğrendiklerinden sonra aslında birbirlerinden çok da farklı olmadıklarını anlayacaktır.

Ömer, yeni bölümüyle pazartesi 20.00’de Star’da…

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