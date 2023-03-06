'Ömer' dizisine sürpriz isim!

Ömer'in kadrosuna dahil olan Haktan Zavlak, Yaman rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Hayatı zorluklarla dolu olan Yaman,bir yandan bu zorluklarla başa çıkmaya çalışırken bir yandan da içindeki öfkeyi dizginlemeye çalışır.





Sert mizacıyla dikkat çeken Yaman, okulda çıkardığı kavga sonrası Emine’yle konuşmak ister. Emine başta karşı çıksa da Yaman’ın söyledikleri karşısında şaşkına döner. Başlarda Yaman’dan hoşlanmayan Emine, öğrendiklerinden sonra aslında birbirlerinden çok da farklı olmadıklarını anlayacaktır.



Ömer, yeni bölümüyle pazartesi 20.00’de Star’da…