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"Ömer" dizisine sürpriz bir isim katılıyor

Star TV'nin ilgi çekici dizisi "Ömer," Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ı buluşturarak 2. sezon çekimlerine devam ediyor.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-08-2023 08:59

İkinci sezonu büyük bir merakla beklenen "Ömer" dizisinin heyecanı artıyor. Star TV'nin pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizi, yeni sezon için uzun süredir "Vicdan" karakteri için oyuncu seçimi yapma sürecindeydi. Bu role getirilecek oyuncu sonunda belli oldu. Dizide Vicdan karakterini canlandıracak yetenekli ve güzel oyuncu Burcu Cavrar oldu.

Tahir (Onur Bilge) karakterinin gençlik aşkı olan şarkıcı Vicdan, kızı Nilüfer ile beraber gençliklerini geçirdikleri mahalleye geri dönecek. Burcu Cavrar'ın mahalleye dönüşü, dizinin hikayesini karıştıracak ve izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Cavrar, daha önce OGM Pictures'ın dizisi "Yüzyıllık Mucize"de "Canan" karakterine hayat vermişti. Ayrıca Netflix'te Kıvanç Tatlıtuğ'lu "Aşıklar Bayramı" filmindeki performansıyla da dikkat çekmişti.

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