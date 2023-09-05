Ömer dizisinden sezonun ilk tanıtımı

Gamze’nin gidişiyle altüst olan Ömer, aşkının hayaline tutunmuş, kendisinden beklenmeyecek yollardan geçmektedir. Ömer’in aşk acısı karşısında çaresiz kalan Reşat, oğluna bir çare bulamamaktan muzdariptir… Gamze’nin yokluğu karşısında derbeder olan Ömer, Gamze’ye kavuşabilecek mi? İmkansızlıklar içinde filizlenen aşklarına her koşulda sahip çıkan Ömer ve Gamze yeniden kavuşabilecek mi?

Ömer, sezonun ilk bölümüyle 11 Eylül Pazartesi Star’da…

PAZARTESİLERİN REYTİNG BİRİNCİSİ

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı’nın yer aldığı, senaryosunu Gülizar Irmak kaleme aldığı Ömer, geçtiğimiz sezon pazartesi günleri reyting sıralamalarında üst üste elde ettiği birinciliklerin ardından yeni sezonun ilk bölümüyle 11 Eylül'de Star ekranlarında olacak.

Ömer ve Gamze’nin imkansızlıklara rağmen yeşerttikleri aşklarının hikayesi yeni sezonda seyircisini ekrana bağlamaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncular Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Gülçin Kültür Şahin, Serpil Gül, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Muharrem Türkseven, Melike Güner ve Zerrin Sümer’in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni sezonda; Esra Akkaya, Erol Babaoğlu, Burcu Cavrar, Özgür Daniel Foster, Damla Makar da dahil oldu.