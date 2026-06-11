"Ölüm Hak Eşref Tek!" Yılın En Ağır Finali Eşref Rüya'dan Geldi!

Kanal D ekranlarında iki sezon boyunca reyting rekorları kıran Çarşamba akşamlarının tahtını kimseye bırakmayan efsane yapım dün akşam yayınlanan muhteşem final bölümüyle ekran yolculuğunu tamamladı. Milyonları ekran başına kilitleyen dizi trajik ve duygu yüklü sonuyla izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya büyük finaliyle Türkiye'yi ağlattı. Nisan'ın "Ölüm hak Eşref Tek" diyerek sevdikleri için bile bile ölüme yürüyen Eşref'e vedasında gözyaşları sel oldu. Ahmet Kaya'nın Kara Yazı adlı şarkısının eşlik ettiği sahne geceye damga vurdu. Adını Türk televizyon tarihine altın harflerle yazdıran Eşref Rüya ekran yolculuğunu tüm izleyici kategorilerinde birincilikle noktaladı.

Eşref Tek İki Rüya'sına Kavuştu Ama Canından Oldu

Dizinin başından beri karanlık dünyasında adalet aramaya çalışan Eşref Tek finalde sevdiklerini kurtarabilmek için en büyük fedakarlığı yaptı. "Siz hepiniz Eşref Tek" sloganıyla beyazcamda iz bırakan Eşref Rüya iki sezonluk serüvenini adına yaraşır bir finalle tamamladı. Eşref, iki Rüya'sına birden kavuşmanın bedelini canıyla ödedi. "Unutamam Seni" adlı eserle başlayan hikaye yine aynı şarkıyla başladığı yerde son buldu.

"Her Ölüm Erken Ölümdür..." Video Mesaj Yürekleri Dağladı

Eşref'in ölümünün ardından geride kalanlara bıraktığı son hatıra ekran başındakilerin kalbini bir kez daha paramparça etti. Eşref'in ölmeden önce ardında bıraktığı video mesaj duygu seli yaşattı. Nisan'a ve kızına "Üzgünüm, yaşayamadıklarımız için" diye seslenen Eşref'in cümleleri hem Nisan ve Rüya'nın hem de izleyenlerin kalbine işledi. Veda sahnesinde yer alan Cemal Süreya'nın Üstü Kalsın şiirindeki "Ölüyorum tanrım bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür biliyorum tanrım. Ama ayrıca aldığın şu hayat, fena değildir...” dizeleri yürekleri titretti.

Kadir Ve Çiğdem'in Hikayesi De Kanla Bitti

Dizinin yan hikayelerinde de dramın dozu bir an olsun düşmedi. Seyircinin kavuşmasını heyecanla beklediği Kadir ve Çiğdem (Çido) çifti kaderin acı oyunuyla yüzleşti. Büyük vedada sadece Eşref ve Nisan'ın değil Kadir'le Çiğdem'in geç başlayan hikayesi de yarım kaldı. Bir daha yürüyemeyeceğini öğrenen Çiğdem intihar etti. Hayatında ilk kez aşkı tadan Kadir, Çido'nun ölümüyle hayata küstü. Günahlarının bedelini kendini Eşref'e siper ederek hayatıyla ödedi. Yaşanan acıların sorumlusu İhtiyar'ın cezasız kalmaması izleyenlerin içine su serpti. Eşref son nefesini vermeden intikamını aldı.

Türk Televizyonculuğunda Devrim Yaratan Proje

Eşref Rüya sadece finaliyle değil, iki yıl boyunca imza attığı sektörel başarılarla da adından söz ettirmeye devam edecek. Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicisiyle güçlü bir bağ kuran Eşref Rüya karakterleri, atmosferi ve duygusal dünyasıyla sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. 2 milyondan fazla YouTube abonesine ulaştı. Milyonlarca takipçiyle küresel bir hayran kitlesi edindi. 70'i aşkın ülkeye satıldı. Sayısız ödüle layık görüldü. Amazon Prime Video ile imza attığı dijital windowing iş birliğiyle de Türk televizyonculuğunda yenilikçi bir vizyona öncülük etti.