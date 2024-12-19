Olgun Toker'den sürpriz aşk pozu!

Olgun Toker yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi.

Olgun Toker'den sürpriz aşk pozu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-12-2024 09:06

Başarılı oyuncu Olgun Toker, önceki akşam sevgilisiyle birlikte görüntülendi. ‘Hayat Sırları’, ‘Fatma’, ‘Selahaddin Eyyubi’ ve ‘Mezarlık’ gibi başarılı projelerde rol alan oyuncu, mekandan sevgilisiyle el ele çıktı.

Toker, mekandan çıktıktan sonra VIP aracına binmek yerine aracı geri gönderdi. Yaklaşık 30 dakika sonra tekrar aynı araca binen oyuncu, bu kez sevgilisiyle birlikte gazetecilere poz verdi.

Muhabirlerin Sorularını Gülerek Yanıtladı

Muhabirlerin, “Olgun Bey, sizi ilk kez bir hanımefendiyle el ele görüyoruz, hayırlı olsun?” sorusuna oyuncu, gülerek, “İyi geceler Brolar” yanıtını verdi. Toker, ardından sevgilisiyle birlikte VIP araca binerek hızlıca mekandan uzaklaştı.

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