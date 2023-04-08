Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır paylaşımı

2003 yılında ilk bölümüyle ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakteri efsaneleşmiş fakat 43. bölümde vurularak senaryo gereği 45. bölümde hayatını kaybetmişti. Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı “Süleyman Çakır” karakteri ölümünün 19. yılında anılmaya devam ediyor.

Her yıl olduğu gibi bu sene de 8 Nisan'da 'Süleyman Çakır'ın sevenleri onun sözleriyle sosyal medyada yas tutmaya başladı. Karakterin sözleriyle paylaşımlar yapılmaya başlandı ve bu yıl da böylelikle gelenek bozulmamış oldu.

Twitter'da 'Süleyman Çakır' trend listesinde yerini alırken Oktay Kaynarca'dan da paylaşım gecikmedi. 45 bölüm canlandırdığı karakter için ölüm yıl dönümüyle ilgili Kaynarca'da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'ın 19. ölüm yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımda şu sözleri söyledi: "Rahmetliyi tanırdım. Dürüst, mert, gözü pek, yiğit bir arkadaştı. Sevenlerine ve hayranlarına baş sağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet etsin."