Oktay Kaynarca'dan 'aşk' açıklaması

'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisiyle ekranlarda olan başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Kaynarca, yoğun bir çalışma temposunda olduğunu belirterek, "İşler çok yoğun. Yapacağımız işler var" dedi.

Aşk hayatı ile ilgili sorulara esprili bir dille yanıt veren Kaynarca, "Karşınızda olmaya devam edeceğim ama şimdilik tek" diyerek güldü. Sohbetin ardından Kaynarca, arkadaşının kuyumcu dükkanına girdi. O anlar, magazin objektifleri tarafından anbean kaydedildi.