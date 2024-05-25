Oktay Kaynarca'dan 'aşk' açıklaması

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca basın mensuplarının aşk hayatıyla ilgili sorularına yanıt verdi.

Oktay Kaynarca'dan 'aşk' açıklaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-05-2024 16:40

'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisiyle ekranlarda olan başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Kaynarca, yoğun bir çalışma temposunda olduğunu belirterek, "İşler çok yoğun. Yapacağımız işler var" dedi.

Aşk hayatı ile ilgili sorulara esprili bir dille yanıt veren Kaynarca, "Karşınızda olmaya devam edeceğim ama şimdilik tek" diyerek güldü. Sohbetin ardından Kaynarca, arkadaşının kuyumcu dükkanına girdi. O anlar, magazin objektifleri tarafından anbean kaydedildi.

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