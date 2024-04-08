Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'ı andı: "Allah rahmet eylesin, güzel adamdı"

Her yıl 8 Nisan'da yas tutan sevenleri, Süleyman Çakır'ı paylaşımlarıyla anmaya devam ediyor. Bu yıl da gelenek bozulmadı ve ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Süleyman Çakır'ı anarak sevenlerine baş sağlığı diledi.

Oktay Kaynarca'nın paylaştığı videoda, "Rahmetlinin 20. sene-i devriyesinde Allahtan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, güzel adamdı." ifadelerine yer verdiği görüldü. Bu duygusal paylaşım, Süleyman Çakır'ı sevenlerinin yüreklerinde özel bir yere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.