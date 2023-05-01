Oktay Kaynarca kesenin ağzın açtı!

Günden güne trafiğe çıkan elektrikli araç sayısının artışı dikkat çekiyor. Ekranların aranan yüzlerinden Oktay Kaynarca’nın tercihi de bu yönde oldu. Kaynarca da elektrikli araca geçerek çevreci oldu. Hürriyet'in haberine göre, ekranların başarılı isminin tercihi BMW i7 oldu.

Tamamen elektrikli araç 600 km menziliyle dikkat çekiyor. Ancak aracı özel kılan ikonik tasarımı. Swarovski kristal detaylarla bezenmiş ön tasarımı araca özgün bir tasarım katarken, mücevher izlenimi veriyor.

Markanın amiral gemisi modeli sedan araç, BMW’nin en pahalı ürünlerinden biri. Otomobillere merakıyla bilinen, antika araçlardan lüks ciplere kadar birbirinden farklı araçlar kullanan oyuncu, çok yakında yeni oyuncağıyla İstanbul caddelerinin tozunu attırmaya başlayacak.