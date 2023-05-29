Oktay Kaynarca: Hastalık beni çok zorladı!

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ancak görüntülerin ardından sağlık sorunlarıyla ilgili iddialar ortaya atıldı. Besin zehirlenmesi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı, midesinin yıkandığı şeklindeki söylentiler üzerine Kaynarca açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, nerede ve neden rahatsızlandığını bilmediğini belirtirken, bir rahatsızlık geçirdiğini doğruladı.

Hastaneye yatmadığını ve iki gün boyunca evde dinlendiğini ifade eden Kaynarca, rahatsızlığın kendisini oldukça zorladığını dile getirdi. Oktay Kaynarca, sağlık durumunun iyi olduğunu ve şu anda dinlenmeye çalıştığını belirtti. Tatil planlarıyla ilgili olarak ise haziran ortası gibi bir tatil programı olduğunu söyledi.