Okan Kurt ve Demet Akalın Bodrum’da tatilde

Demet Akalın ile eşi Okan Kurt, yaz sezonunu açtı. Ünlü çift, tatil için Bodrum Yalıkavak’ı tercih etti. Sıcak havanın tadını çıkaran ikili, keyifli anlarıyla objektiflere yansıdı. Magazin basını tarafından sıkça takip edilen çift, bu kez Yalıkavak’taki bir iskelede görüntülendi.

Basın mensuplarına tebessümle karşılık verdiler

Denizden çıkan Demet Akalın ve Okan Kurt, kendilerini izleyen gazetecileri görünce şaşırmadı. Aksine, ikili objektiflere gülümseyerek poz verdi. Demet Akalın, her zamanki gibi enerjik tavrıyla dikkat çekti. Eşi Okan Kurt ile kısa bir süre sohbet eden Akalın, ardından gazetecilere dönerek esprili bir çıkış yaptı.

“Siz var ya siz...” diyerek selam gönderdi

Demet Akalın, basın mensuplarına dönerek; “Siz var ya siz...” sözleriyle hem şaşkınlığını hem de memnuniyetini dile getirdi. El sallayarak selam gönderen ünlü şarkıcı, tatil modunun keyfini dolu dolu yaşadı.

Çiftin samimi halleri ve rahat tavırları, yaz tatiline güzel bir başlangıç yaptıklarını gösterdi. Özellikle Demet Akalın’ın pozitif enerjisi ve sıcak tavırları dikkatlerden kaçmadı. Hayat arkadaşı Okan Kurt ise her zamanki gibi Akalın’a eşlik ederek yanında yer aldı.