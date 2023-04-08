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Okan Çabalar ve sevgilisinin panik anları: Avukatım, çekmeyin!

Okan Çabalar kız arkadaşıyla el ele görüntülendi. Oyuncunun sevgilisi, objektifleri görünce panikle yüzünü gizledi: “Avukatım ben, çekmeyin!”

Okan Çabalar ve sevgilisinin panik anları: Avukatım, çekmeyin!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-04-2023 16:19

Okan Çabalar, önceki gece kız arkadaşıyla Etiler’deki Dönerci Serkan Usta adlı restorandaydı. Çift, mekândan el ele ayrıldı.  Sevgilisiyle ilgili sorulara “Yeni bir filme başlayacağız, başka soru sor” diye yanıt veren Çabalar, daha önce birlikte görüntülendiği genç kadın sorulunca tepki gösterdi: “İlişkilerimi niçin konuşuyoruz ki şu an?”

 

Objektifleri görünce elleriyle yüzünü gizleyen sevgilisini “Bir şey yok gel buraya” diyerek yanına çağıran Okan Çabalar, muhabirlere de “O heyecanlı şu an” dedi. Sevgilisi ise “Avukatım ben, çekmenizi istemiyorum” diyerek uzaklaştı. İkili, aynı araca binerek oradan ayrıldı. 

(Kaynak: hurriyet.com.tr)


 

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