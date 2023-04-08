Okan Çabalar ve sevgilisinin panik anları: Avukatım, çekmeyin!

Okan Çabalar, önceki gece kız arkadaşıyla Etiler’deki Dönerci Serkan Usta adlı restorandaydı. Çift, mekândan el ele ayrıldı. Sevgilisiyle ilgili sorulara “Yeni bir filme başlayacağız, başka soru sor” diye yanıt veren Çabalar, daha önce birlikte görüntülendiği genç kadın sorulunca tepki gösterdi: “İlişkilerimi niçin konuşuyoruz ki şu an?”

Objektifleri görünce elleriyle yüzünü gizleyen sevgilisini “Bir şey yok gel buraya” diyerek yanına çağıran Okan Çabalar, muhabirlere de “O heyecanlı şu an” dedi. Sevgilisi ise “Avukatım ben, çekmenizi istemiyorum” diyerek uzaklaştı. İkili, aynı araca binerek oradan ayrıldı.

(Kaynak: hurriyet.com.tr)



