Okan Bayülgen'in "Sevişilecek İnsan Kalmadı" Sözlerine Ebru Polat'tan Cevap Geldi

Yayın Tarihi : 04-11-2025 17:31

Okan Bayülgen'in Tartışılan Sözlerine Ebru Polat'tan Yanıt: "Muhtemelen İşlevler Bitti"

 

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, katıldığı bir programda kullandığı ifadeler nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Bayülgen’in cinsel hayatına dair yaptığı yoruma, şarkıcı Ebru Polat’tan dikkat çeken bir cevap geldi. Polat, Bayülgen’in sözlerini farklı bir açıdan yorumladı.

 

Okan Bayülgen'in Tepki Çeken Sözleri

 

Okan Bayülgen, oyuncu Melis İşiten'in sunduğu Zaten Şov programına konuk olmuştu. Program sırasında yaptığı bir açıklama, magazin ve sosyal medya gündemini meşgul etti. Bayülgen, söz konusu açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevişilecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum; ‘Bununla sevişmiş’ diyecekler, ayıp olacak."

Bu sözler, ünlü şovmenin sosyal medya platformlarında ciddi bir tepki görmesine neden oldu.

Ebru Polat'tan Bayülgen'e Sert Yorum

 

Okan Bayülgen’in bu tartışmalı açıklamasına, şarkıcı Ebru Polat’tan yanıt gecikmedi. Polat, Bayülgen ile aralarındaki yakın arkadaşlığa vurgu yaparak sözlerine başladı. "Kadınları bu kadar değersizleştirebileceğini düşünmüyorum. Okan'ı da çok severim. Benim çok iyi arkadaşımdır. Arada böyle çıkışlar yapmayı sever" dedi.

Polat, Bayülgen’in aslında kadınları değersizleştirmek istemediğini savundu. Ona göre Bayülgen, bu sözlerle kendisiyle alakalı bir sinyal vermek istedi. Polat, iddiasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Sevişecek kadın kalmadı derken bence kadınları değersizleştirmek istemedi, bence kendiyle alakalı bir sinyal vermek istedi. Belki de ben artık sevişemiyorum. Bazı işlevlerim yok artık demek istedi. Muhtemelen Okan'ın işlevler bitti."

Ebru Polat'ın bu yorumu, Okan Bayülgen'in sözlerine getirilen en çarpıcı yorumlardan biri oldu. Polat'ın açık sözlülüğü, magazin gündemine farklı bir boyut kazandırdı. 

