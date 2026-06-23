Damla Can Ve Tolga Mendi Cephesinde Büyük Sürpriz!

Survivor yarışmasıyla tanınan Damla Can cephesinden hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Uzun yıllardır oyuncu Tolga Mendi ile mutlu bir ilişki sürdüren Can sevgilisinden aldığı evlilik teklifine “evet” dedi. Çiftin romantik anları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Altı Yıllık Aşk Mutlu Sona Gidiyor

Damla Can ve Tolga Mendi magazin dünyasının gözlerden uzak ama en istikrarlı çiftlerinden biri olarak gösteriliyordu. Yaklaşık altı yıldır birlikte olan ikili ilişkilerini büyük ölçüde sakin ve gösterişten uzak yaşamayı tercih etti.

Zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşımlar yapan çift uyumları ve enerjileriyle takipçilerinin de beğenisini topluyordu. Bu nedenle evlilik haberi ikilinin hayranlarını oldukça mutlu etti.

Birlikte Yeni Bir Hayata Adım Attılar

İlişkileri yıllar içinde daha da güçlenen çift bir süre önce önemli bir karar almıştı. İzmir’de yaşayan Damla Can sevgilisi Tolga Mendi’nin İstanbul’daki evine taşınmış ve birlikte yaşamaya başlamıştı.

Bu gelişme çiftin ilişkilerinde ciddi bir dönemece girdiklerinin sinyali olarak yorumlanmıştı. Görünen o ki o yorumlar doğru çıktı ve çift şimdi de evlilik yolunda ilk büyük adımı attı.

Romantik Teklif Sosyal Medyada Gündem Oldu

Mutlu haberi duyuran isim Damla Can oldu. Ünlü isim Tolga Mendi’nin yaptığı romantik evlilik teklifinden görüntüleri Instagram hesabında paylaştı. Can paylaşımına sadece “Yes” notunu ekledi. Kısa ama anlamı büyük olan bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri ve sevenleri de yorumlarda çifte mutluluk dileklerini iletti.

Paylaşılan görüntülerde çiftin heyecanı ve mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Özellikle romantik atmosfer ve Damla Can’ın yaşadığı duygusal anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Sevenlerinden Tebrik Yağdı

Evlilik haberinin duyulmasının ardından sosyal medya adeta tebrik mesajlarıyla doldu. Hem Damla Can’ın Survivor’dan bu yana yanında olan hayranları hem Tolga Mendi’nin takipçileri çifte iyi dileklerde bulundu.

Uzun süredir örnek gösterilen ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan çift şimdiden magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Düğün tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da gözler artık Damla Can ve Tolga Mendi’den gelecek yeni paylaşımlara çevrilmiş durumda.