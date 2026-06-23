Nuray Sayarı’da Büyük Kriz! Herkes Bunu Konuşuyor

Astrolog Nuray Sayarı son dönemde hem özel hayatıyla hem de yaptığı açıklamalarla gündemdeydi. 2025 Ağustos ayında Ahmet Destan ile evlenmesi zaten çok konuşulmuştu. Sade bir törenle dünyaevine giren çift yeni hayatlarına oldukça mutlu bir başlangıç yapmıştı.

İkiz Bebek Haberiyle Gelen Sevinç

Evliliğin ardından gelen en büyük sürpriz ise hamilelik haberi olmuştu. Nuray Sayarı sosyal medya hesabından ikiz bebek beklediğini duyurunca sevenleri büyük bir sevinç yaşamıştı. Özellikle yaşının 55 olması bu haberi daha da dikkat çekici hale getirmişti. Takipçileri onu tebrik mesajlarına boğmuştu.

Sosyal Medyada Paylaşılan Endişe

Ancak son günlerde yapılan bir paylaşım herkesi tedirgin etti. Sayarı’nın kolunda serum takılı bir fotoğraf paylaşması ve altına “Rabbimin hikmetinden sual olmaz” yazması sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bu paylaşım sonrası birçok kişi endişelenmeye başladı.

Kısa süre içinde bu paylaşımın ardından “ikiz bebeklerini kaybetti” iddiaları ortaya atıldı. Özellikle sosyal medyada yayılan bu söylenti hayranlarını oldukça üzdü. Ancak şu ana kadar bu iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan net bir açıklama yapılmış değil.

Sessizlik Devam Ediyor

Nuray Sayarı cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmemesi merakı daha da artırıyor. Sevenleri ise iyi bir haber beklerken gözler tamamen yapılacak olası açıklamalara çevrilmiş durumda.

Aslında tüm bu süreç büyük bir umut ve sevinçle başlamıştı. İkiz bebek haberi Sayarı’nın hayatında yeni bir sayfa açmıştı. Ancak son yaşanan gelişmeler bu hikâyeyi belirsiz bir noktaya taşıdı. Şimdi herkes bu sürecin nasıl netleşeceğini merak ediyor.