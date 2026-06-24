Bodrum Dalgalarıyla Yarıştı! Dilara Aksüyek'ten Yalıkavak'ta Jet-Ski Şоv!

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Dilara Aksüyek yaz sezonunun ve sıcak havanın keyfini çıkarmak için soluğu tatil cenneti Bodrum'da aldı. Yalıkavak'ın gözde plajlarından birinde objektiflere yansıyan güzel oyuncu plaj tarzı ve fit görünümüyle göz kamaştırırken günün ilerleyen saatlerinde yaptığı jet-ski şovuyla adeta sahildeki tüm bakışları üzerine topladı.

Yaz sezonunun keyfini Bodrum Yalıkavak'ta çıkaran oyuncu Dilara Aksüyek jet-ski üzerinde suda hünerlerini sergiledi. Bodrum'da bulunan Dilara Aksüyek, Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı.

Önce Güneşlendi Sonra Serin Sulara Bıraktı

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Ege'nin mavi sularında atan 38 yaşındaki güzel oyuncu tatilinin ilk günlerinde sakinliği tercih etti. Bir süre şezlongunda uzanarak güneşin tadını çıkaran ve bronzlaşan Aksüyek, Bodrum'un bunaltıcı sıcaklarının etkisiyle sık sık denize girip çıkarak serinlemeyi tercih etti.

Adrenalin Tutkusu Sahile Damga Vurdu

Durgun denizin ve güneşin tadını çıkardıktan sonra rotayı adrenaline çeviren Dilara Aksüyek plajdaki durgunluğu hareketlendirdi.

Günün ilerleyen saatlerinde bir arkadaşıyla birlikte jet-skiye binen ünlü oyuncunun keyfinin bir hayli yerinde olduğu görüldü. Jet-ski'nin düreksiyonuna geçen Aksüyek dalgalara meydan okuyarak su sporlarındaki tüm hünerlerini sergiledi.

Süratli ve profesyonel manevralarıyla usta dalgıçlara taş çıkaran güzel oyuncunun o neşeli ve heyecan dolu anları tatilciler ve magazin muhabirleri tarafından ilgiyle takip edildi. Bodrum Yalıkavak sahillerinde adeta rüzgar gibi esen Dilara Aksüyek tatil modunu en yüksek enerjide yaşamaya devam ediyor.