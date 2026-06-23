Bir Kahve 80 Hamburger 500 TL! Cemil İpekçi Patladı

Bodrum’da uzun yıllardır yaşayan ünlü modacı Cemil İpekçi bu kez tasarımlarıyla değil yaptığı fiyat çıkışıyla gündemde. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İpekçi belediyeye ait kafelerdeki fiyatların artık vatandaşın bütçesini zorladığını söyleyerek sert eleştirilerde bulundu.

Dikkat Çeken Çıkış

İpekçi Bodrum Belediyesi’ne bağlı kafede çektiği videoda özellikle yiyecek ve içecek fiyatlarına dikkat çekti. Ona göre belediye işletmeleri yıllardır vatandaşın daha uygun fiyatlarla vakit geçirebildiği sosyal alanlar olarak öne çıkıyordu. Ancak son dönemde bu anlayışın değişmeye başladığını düşünüyor.

Ünlü modacı belediye kafelerinin emekliler öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar için bir nefes alma noktası olması gerektiğini vurguladı. Fakat mevcut fiyatların bu amaca hizmet etmekten uzaklaştığını savundu.

Hamburger Fiyatı Tepkilerin Odağında

İpekçi’nin en çok dikkat çektiği konu ise hamburger fiyatı oldu. Belediye işletmesinde satılan bir hamburgerin yaklaşık 500 liraya ulaşmasını eleştiren modacı bu rakamların birçok kişi için erişilebilir olmadığını söyledi.

Ona göre belediye tesisleri özel işletmelerle aynı seviyede fiyat politikası uygulamamalı. Çünkü vatandaş zaten yüksek yaşam maliyetleriyle mücadele ediyor. Özellikle emeklilerin öğrencilerin ve asgari ücretle geçinenlerin bu fiyatlarla karşı karşıya kalmasının düşündürücü olduğunu belirtti.

Kahve Fiyatları Da Gündemde

Sadece yemek fiyatları değil içecek fiyatları da İpekçi’nin eleştirilerinden nasibini aldı. Bir kahvenin 80 liraya satıldığını hatırlatan ünlü isim, fiyatların yakın zamanda daha da yükselebileceğini söyledi.

Elbette işletmelerin personel, enerji ve diğer giderleri olduğunu kabul eden İpekçi buna rağmen belediye işletmelerinin temel amacının kâr etmek değil vatandaşa destek olmak olduğunu savundu. Bu nedenle fiyatların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bodrum’daki Hayat Pahalılığına Dikkat Çekti

Bodrum’da son yıllarda yaşam maliyetlerinin ciddi şekilde arttığını belirten İpekçi özellikle sabit gelirle yaşayan vatandaşların ekonomik anlamda zorlandığını söyledi. Ona göre belediye tesisleri tam da bu noktada vatandaşın yanında olmalı ve uygun fiyatlı alternatifler sunmalı.

Açıklamasının sonunda Bodrum Belediyesi’ne seslenen Cemil İpekçi fiyat politikasının yeniden gözden geçirilmesini istedi. Ünlü modacı belediye kafelerinin vatandaşın bütçesini düşünmeden oturabileceği sosyal alanlar olarak kalması gerektiğini belirterek Bodrum halkına yönelik indirimlerin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.