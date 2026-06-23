“Çok Özlüyorum” Dedi! Seren Serengil’den Acı Dolu Paylaşım

Seren Serengil, kaybettiği patili dostu Tokyo’yu “Kızım” sözleriyle andı. Paylaştığı duygusal kare kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“Çok Özlüyorum” Dedi! Seren Serengil’den Acı Dolu Paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2026 23:15

Seren Serengil uzun yıllar birlikte yaşadığı patili dostu Tokyo’yu kaybetmenin acısını hâlâ derinden yaşıyor. Onu sadece bir evcil hayvan olarak değil adeta ailesinin bir parçası gibi gören Serengil bu kayıpla birlikte büyük bir boşluk hissettiğini sık sık dile getiriyor.

Acı Haberi Daha Önce Duyurmuştu

Ünlü sunucu ve oyuncu 11 Haziran’da yaptığı paylaşımla Tokyo’nun hayatını kaybettiğini duyurmuş ve o günlerde yaşadığı yıkımı kelimelere dökmekte zorlanmıştı. Paylaşımında duygularını saklamayan Serengil Tokyo’nun onun için sadece bir köpek değil hayat arkadaşına dönüştüğünü anlatmıştı.

O dönem yaptığı açıklamalar oldukça dikkat çekmişti. Tokyo’suz hayatın kendisi için çok zor olduğunu ifade eden Serengil evinin artık bomboş hissettirdiğini ve günlük rutinlerinin bile anlamını yitirdiğini söylemişti. Özellikle “onsuz hayatın çok zor olduğu” yönündeki sözleri takipçilerini derinden etkilemişti.

Anılarını Paylaşmaya Devam Ediyor

Aradan zaman geçse de Seren Serengil Tokyo’yu unutmuş değil. Sosyal medya hesabında zaman zaman birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşarak onu anmayı sürdürüyor. Bu paylaşımlar hem kendi duygularını ifade etme biçimi hem Tokyo’ya olan bağlılığının bir göstergesi olarak görülüyor.

“Kızım” Diyerek Seslendi

Son olarak yaptığı paylaşımda Tokyo ile olan bir fotoğrafını yayınlayan Serengil “Çok özlüyorum kızım” notunu düştü. Bu kısa ama oldukça duygusal ifade takipçileri tarafından da büyük yankı uyandırdı. Pek çok kişi yorumlarda ünlü isme destek mesajları göndererek acısını paylaştı.

Seren Serengil’in bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Takipçileri onun yaşadığı bu zor süreçte yanında olduklarını belirten yorumlar yaptı. Birçok kişi de evcil hayvan kaybının ne kadar derin bir acı olduğunu hatırlatarak empati kurduğunu ifade etti.

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