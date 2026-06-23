Makyajsız Hadise Görülmemişti! İşte Plajdaki O Kareler

Yoğun konser temposunun ardından Hadise sonunda kendine kısa bir mola verdi ve tatile çıktı. Son dönemde sahneden sahneye koşan şarkıcı biraz dinlenmek ve enerji toplamak için rotayı tatil beldesine çevirdi. Sosyal medyada paylaştığı yeni kareler de kısa sürede gündem oldu.

Makyajsız Haliyle Dikkat Çekti

Hadise’nin paylaştığı fotoğraflarda en çok konuşulan detay ise makyajsız ve doğal hali oldu. Sahnedeki iddialı ve güçlü imajının aksine tatilde oldukça sade ve rahat bir görünüm tercih ettiği görüldü. Bu haliyle takipçileri tarafından “daha doğal, daha kendisi gibi” yorumları yapıldı.

Sosyal Medyada Yoğun İlgi

Instagram’da 13,8 milyondan fazla takipçisi olan ünlü şarkıcı paylaştığı tatil kareleriyle yine binlerce beğeni ve yorum aldı. Özellikle filtre kullanmadan paylaştığı fotoğraflar hayranları arasında en çok konuşulan içerikler arasında yer aldı. Kısa sürede paylaşımlarının etkileşimi yükseldi.

Yoğun Tempo Sonrası Kısa Ara

Son aylarda konser maratonu nedeniyle oldukça yoğun bir tempoda olan Hadise bu kısa tatille hem dinlenme hem kendine zaman ayırma fırsatı buldu. Sahne performansları, projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde olan sanatçının bu molası “hak edilmiş dinlenme” olarak yorumlandı.

Hayranlarından Beğeni Yağdı

Hadise’nin doğal ve sade tatil kareleri hayranları tarafından oldukça beğenildi. Birçok takipçisi onun bu halini “samimi ve içten” bulurken bazıları da yoğun sahne ışıklarından sonra bu sade görünümün çok iyi geldiğini dile getirdi. Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.