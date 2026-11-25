Özel hayatına ilişkin yaptığı samimi açıklamalarla gündeme gelen Okan Bayülgen katıldığı televizyon programında 17 yaşındaki kızı İstanbul hakkında bilinmeyenleri anlattı. Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Okan Bayülgen, Şirin Ediger ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı İstanbul'un sosyal medya kullanmadığını ifade etti. Kızının dijital mecralardan uzak durma kararını tamamen kendi isteğiyle aldığını belirten Bayülgen, İstanbul'un iletişim alışkanlıklarına dair dikkat çekici detaylar paylaştı.

"Tamamen Kendi Bilinciyle Instagram'ı Yok, TikTok'u Yok, Twitter'ı Yok"

Programda kızı İstanbul'un günlük yaşamına ve teknolojiyle ilişkisine değinen Okan Bayülgen 17 yaşındaki kızının popüler sosyal medya platformlarında yer almadığını söyledi. Bayülgen bu tercih sürecini şu sözlerle anlattı:

"Hiç telefonla alakası yok, nasıl yaptı bilmiyorum. Tamamen kendi bilinciyle Instagram'ı yok, TikTok'u yok, Twitter'ı yok."

Mesajlaşmak Yerine Telefonla Konuşmayı Tercih Ediyor

Kızının iletişim tarzından da bahseden Okan Bayülgen, İstanbul'un yazılı mesajlaşma yerine doğrudan sesli iletişim kurmayı seçtiğini dile getirdi. Okan Bayülgen "Konuşmayı, ses duymayı tercih ediyor. Bana hiçbir şey için yazmaz, açar telefonu söyler" ifadelerini kullandı. Ünlü televizyoncu kızı İstanbul'un sosyal medya platformlarından uzak durmasına rağmen günlük yaşamda oldukça hareketli bir sosyal çevreye sahip olduğunu da sözlerine ekledi.