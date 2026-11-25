İrem Sak hafızalara kazınan Yalan Dünya dizisindeki Tülay karakteriyle yıllar sonra yeniden izleyici karşısına çıktı. Kendisinden birlikte video çekme ricasında bulunan bir hayranını geri çevirmeyen İrem Sak dizideki unutulmaz karakterine yeniden büründü. Videoyu kaydeden hayranının da Zerrin rolünü üstlenmesiyle ortaya Yalan Dünya günlerini hatırlatan nostaljik bir diyalog çıktı.

Hayranı Zerrin Oldu İrem Sak Tülay Karakterine Geri Döndü

Gülse Birsel'in kaleme aldığı ve 2012 yılında yayınlanmaya başlayan Yalan Dünya dizisinde pavyon şarkıcısı Tülay Ünlü karakterine hayat veren İrem Sak bu rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Dizide Derya Karadaş'ın canlandırdığı Zerrin ile Tülay'ın karşılıklı sahneleri yapımın en çok hatırlanan komedi anları arasında yer alıyordu.

Bir hayranının birlikte video çekme isteğini kabul eden İrem Sak yıllar önce hayat verdiği Tülay karakterini yeniden canlandırdı. Hayranının da Zerrin rolüne girerek karşılık vermesiyle dizinin unutulmaz ikilisi finalden yıllar sonra bu kez bir hayran videosunda buluştu.

Şen Yuva'dan Modern Kadın'a Uzanan Başarılı Kariyer

İrem Sak, kendisiyle video çekmek isteyen hayranını geri çevirmedi. https://t.co/RSPI8ZLILw — Populicc (@populicc) November 25, 2026

Televizyon kariyerine Şen Yuva dizisindeki Şehrazat karakteriyle adım atan İrem Sak, Yalan Dünya'daki çıkışının ardından pek çok farklı projede yer aldı. Güldür Güldür Show'da Sinem karakteriyle komedi performansını sürdüren oyuncu Ölümlü Dünya serisinde Mermer ailesinin gelini Begüm'ü, Kuş Uçuşu dizisinde ise televizyon yapımcısı Müge'yi canlandırdı. Kendi kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı Modern Kadın dizisinde Pınar karakteriyle izleyici karşısına çıkan İrem Sak son olarak hayranıyla çektiği Tülay videosuyla sosyal medyada gündem oldu.