HBO Max, BluTV orijinal dizisi Çıplak ile tanınan Eylül karakterinin hikâyesine odaklanan spin-off dizisi Eylül Yeni Biri'nin hazırlıklarını tamamladığını ve bugün itibarıyla sete çıktığını duyurdu. Karakterle aynı adı taşıyan yapımda Eylül rolüne yine Müge Bayramoğlu hayat verirken Müge Bayramoğlu, Cem Yakupoğlu ve Aleyna Özgeçen başrolleri paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Emre Erdoğdu'nun oturduğu proje aradan geçen yılların ardından yeni bir sayfa açan Eylül’ün hikayesini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Eylül Yeni Biri Dizisinin Konusu Ne Olacak?

Çıplak dizisindeki Eylül karakterini merkeze alan yeni projede aradan geçen yılların ardından hayatı farklı bir yöne sürüklenen Eylül’ün hikayesi işlenecek. Geride bırakmak istediği bir geçmişe sahip olan Eylül yeni dönemde önünde uzanan bambaşka bir hayatla karşı karşıya kalacak. HBO Max tarafından duyurulan ve bugün sete çıkan yapım karakterin yeni dönem serüvenine odaklanacak.