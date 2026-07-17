Oğuzhan Uğur Gözaltında! Sabah Baskınının Nedeni Ortaya Çıktı

BaBaLa TV'nin kurucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur sabah erken saatlerde İstanbul'da gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Çekmeköy'deki evine gittiği Uğur'un işlemlerin ardından Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin evde arama yaptığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Gözaltı kararının Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verildiği belirtildi. Böylece son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran dosyada yeni bir gelişme daha yaşanmış oldu.

Tartışmaların Ardından Açıklama Yapmıştı

Oğuzhan Uğur'un adı son dönemde özellikle deprem döneminde Ahbap Derneği için yaptığı destek paylaşımları nedeniyle sık sık gündeme geliyordu. Sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından Uğur peş peşe açıklamalar yaparak iddialara yanıt vermişti.

Paylaşımlarında Ahbap hakkında ortaya atılan iddiaların aydınlatılması gerektiğini söyleyen Uğur "Gerçek neyse ortaya çıkmalı herkes bunun hesabını vermeli" mesajını vermişti. Kendi adına hiçbir zaman bağış toplamadığını, yaptığı yardımları kişisel imkanlarıyla gerçekleştirdiğini de özellikle vurgulamıştı.

"Yanlış Varsa En Önde Hesabını Sorarım"

Uğur açıklamalarında dikkat çeken bir başka noktaya da değinmişti. Eğer deprem dönemindeki yardım çalışmaları suistimal edildiyse bunun karşısında kendisinin de duracağını söyleyen fenomen isim hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etmişti.

Ayrıca sosyal medyada dolaşan bazı görsellerin sahte olduğunu belirterek adına hazırlanan manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunmuştu. Bundan sonraki benzer süreçlerde ise yalnızca devletin resmi kurumlarıyla hareket etmenin önemini anladığını dile getirmişti.

Soruşturmada Süreç Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; MASAK raporları, hesap hareketleri, para transferleri ve taşınmaz devirleri inceleme altında tutuluyor. Daha önce aynı dosya kapsamında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında adli işlem yapılmıştı.

Oğuzhan Uğur hakkındaki hukuki süreç ise devam ediyor. Gözaltı işlemlerinin ardından savcılık ve adli makamların vereceği kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.