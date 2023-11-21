Oğuzhan Koç'un Amsterdam tatili

Yoğun ve üretken bir dönem geçiren Oğuzhan Koç geçen yaz yayınladığı şarkılar ve sahne performanslarıyla kitleleri peşinden sürükledi. Konserlerle dolu dolu geçen bir sezonun ardından “Yok mu?”, “Yok” ve “Engeli Kaldır” şarkılarıyla müzik listelerinde yerini almaya devam eden Oğuzhan Koç, kısa bir mola verdi.

Arkadaşlarıyla Amsterdam’a giden Oğuzhan Koç bir hafta boyunca şehir turu yaptı. Bol bol bisiklete bindi, turistik yerleri gezdi. Bu huzur dolu tatilin fotoğraflarını da sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı.

Sadece kendi çıkardığı şarkılar ve konserleriyle değil, sanatçı dostlarına verdiği eserlerle de sevenlerine ulaşan Oğuzhan Koç en son Ebru Gündeş’in merakla beklenen “Aşığım Hâlâ” albümünde de yer aldı. Ebru Gündeş’e “Dünden Beri” adlı şarkısını veren Oğuzhan Koç aldığı güzel yorumlar için çok mutlu olduğunu söyledi.