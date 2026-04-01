Oğuzhan Koç’tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Bana Okulu Eser Yenenler Bıraktırdı!"

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, Efe Uygaç’ın programında hayatının dönüm noktasına dair samimi açıklamalarda bulundu. İzmir’deki düzenini bir kenara bırakıp İstanbul’a gelme kararını nasıl aldığını anlatan Koç, başarısının arkasındaki gizli kahramanı ilk kez bu kadar net bir şekilde ifade etti.

Her Şey Bir Telefonla Başladı: "Okulu Bırak ve Gel"

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Çalışma Ekonomisi bölümünü kazanan Oğuzhan Koç, hayatının henüz ilk yılında radikal bir kararla karşı karşıya kaldı. Lise yıllarından beri kopmadığı en yakın arkadaşı Eser Yenenler, Koç’un içindeki müzik aşkını bildiği için ona reddedemeyeceği bir teklif sundu. Yenenler'in ısrarları sonucu okulunu bırakan Koç, İstanbul’un yolunu tuttu.

"Eser Olmasaydı Ben Böyle Biri Olmazdım"

İstanbul’a geldikten sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji bölümüne giren ve bu süreçte müzik çalışmalarına hız veren Oğuzhan Koç, hayatındaki en büyük riskin mimarının Eser Yenenler olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Eser Yenenler olmasaydı ben böyle biri olmazdım. Kırılma anım, en yakın arkadaşım. Bu yolda aldığım bütün riskli kararları almama vesile olan kişidir. Okulu bırak, İstanbul'a gel, müzik yapmaya başla demişti ve bana bunu yaptırdı. 18 yaşındayken üniversitedeyken okulu bırakmayı tek başıma deneyemezdim."

Sosyal Medyada Lise Fotoğrafları Gündem Oldu

Programda Oğuzhan Koç’un sadece kariyer yolculuğu değil, lise yıllarına ait nostaljik fotoğrafları da paylaşıldı. Ünlü şarkıcının gençlik halleri kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, hayranları "İyi ki Eser o telefonu açmış" yorumlarında bulundu.