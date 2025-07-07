Oğuzhan Koç’tan Riva’da 65 milyonluk yatırım

Şarkıcı, oyuncu ve söz yazarı Oğuzhan Koç, son dönemde sadece özel hayatıyla değil, yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Başarılı sanatçı, bu kez dikkatleri üzerine çeken bir gayrimenkul yatırımıyla gündeme geldi. İstanbul’un gözde bölgelerinden Riva’da satın aldığı villa, dudak uçuklattı.

Lüks villa için 65 milyon TL ödedi

Hürriyet Gazetesi’nden Mehmet Üstündağ’ın haberine göre Oğuzhan Koç, 65 milyon TL değerinde bir villa satın aldı. 4+1 özellikli lüks villa, geniş bahçesi ve özel konumuyla dikkat çekiyor.

Şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyen Koç’un, bu tercihiyle huzurlu ve sakin bir yaşamı benimsediği belirtiliyor. Sanatçının uzun süredir doğa ile iç içe yaşama isteği, bu yatırım tercihiyle netleşmiş oldu.