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Oğuzhan Koç'a İzmir'de büyük ilgi

Konserlerine hız kesmeden devam eden Oğuzhan Koç dün akşam İzmir’de gözde bir mekanda sahne aldı. Koç yeni şarkısı ‘Engeli Kaldır’ı da ilk kez canlı olarak seslendirdi…

Oğuzhan Koç'a İzmir'de büyük ilgi
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 06-11-2023 14:44

Yaz boyu Türkiye’yi dolaşıp birçok şehirde konser veren Oğuzhan Koç, aynı tempoya sonbaharda da devam ediyor. Koç dün akşam İzmir’de bir mekanda sevenleriyle bir araya geldi. Rezervasyonları günler öncesinden tükenen gecede Oğuzhan Koç, eski ve yeni tüm sevilen şarkılarını seslendirdi. Çıkar çıkmaz listelerde hızla yükselen ‘Engeli Kaldır’ı ise ilk kez sahnede söyledi.

Oğuzhan Koç’un o gece sürpriz bir konuğu vardı. Kendisini dinlemeye gelen arkadaşı Berkay’ı sahneye davet etti. Birlikte konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti çeken ikili İzmirlilerden büyük alkış aldı. Berkay’ın geçen yaz yayınladığı, Oğuzhan Koç imzalı ‘Sonunda’ şarkısını da ilk kez birlikte seslendirdiler.

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