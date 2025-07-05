Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı el ele sahil turunda

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, Çeşme'de el ele sahil yürüyüşü yaparken görüntülendi. Çiftin romantik anları objektiflere yansıdı.

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı el ele sahil turunda
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2025 10:47

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, yaz sezonunun keyfini Çeşme’de çıkarıyor. Ünlü çift, önceki gün Alaçatı’da bir plajda objektiflere yansıdı. Gözlerden uzak bir tatil tercih eden ikili, bu kez el ele yürüyüşleriyle dikkat çekti.

Romantik yürüyüş objektiflere yansıdı

Sabah saatlerinde plaja gelen çift, uzun süre localarında güneşlendi. Keyifli anlar yaşayan ikili, ardından deniz kenarına indi. Ancak rüzgârlı hava nedeniyle denize girmeyi tercih etmediler. Onun yerine el ele yürüyüş yaparak sahilde sohbet ettiler. Bu romantik anlar, objektiflere yansıdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gözlerden uzak ama samimi

İlişkilerini fazla göz önünde yaşamayan çift, bu tavrını Çeşme tatilinde de sürdürdü. Her anları doğallıkla doluydu. Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç, basın mensuplarını fark etmelerine rağmen davranışlarını değiştirmedi. Bu samimi tavır, ilişkilerindeki uyumu ve mutluluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tatilin devamı merak konusu

İkilinin tatil boyunca Çeşme’nin farklı noktalarında görülüp görülmeyeceği şimdiden merak konusu oldu. Sevenleri, çiftin birlikte geçirdiği bu huzurlu anlara sosyal medya üzerinden yorumlar yaparak destek verdi.

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