Oğuzhan Koç sevgilisi Hazal Subaşı'nı ziyaret etti

Oğuzhan Koç, önceki gün Levent’te elektrikli scooterıyla magazin muhabirlerine yakalandı. Gazetecileri karşısında görünce şaşıran Koç, kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Oğuzhan Koç sevgilisi Hazal Subaşı'nı ziyaret etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2025 09:12

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Levent'te elektrikli scooter'ıyla görüntülendi. Spor salonuna gitmek için yola çıkan Koç, karşısında gazetecileri görünce kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Son dönemde yoğun bir tempoda çalışan sevgilisi Hazal Subaşı'nın yanından döndüğünü belirten Koç, “Bir haftadır Hazal’ın yanındaydım. Setini ziyaret ettim, birlikte vakit geçirdik. O çalışıyor, ben de konserlerime devam ediyorum. Her şey yolunda” dedi.

Scooter'ıyla soğuk havada dikkat çeken Oğuzhan Koç, gazetecilerin “Bu havada hasta olmayın” uyarısına ise esprili bir yanıt verdi: “Bu da sporun bir parçası, kolay kolay hasta olmam. Şimdi de spor salonuna gidiyorum, bir haftalık kaçamağın bedelini ödeyeceğim!”

Keyifli haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, kısa sohbetin ardından scooter’ıyla yoluna devam etti.

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