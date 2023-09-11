Oğuzhan Koç: Kendi sağlığım için düzenli spor yapıyorum

Oğuzhan Koç, "Yok mu?" ve "Yok" gibi hit şarkılarıyla tanınan bir sanatçı olarak konserlerine devam ediyor. 38 yaşındaki müzisyen, Orhaneli Karagöz Şenlikleri Kamp, Karavan ve Rafting Festivali'nde sahne aldı.

Basın mensuplarıyla buluşmadan önce, Çeşme'de tatil yaparken çekilen ve düzgün vücudu ve karın kaslarıyla dikkat çeken fotoğrafları hakkında konuştu.

Koç, "Yoğun ve yorucu bir çalışma tempomuz var. Konserler arasında koşuşturuyoruz ve bu sağlıklı bir vücut gerektiriyor. Kendi sağlığım için düzenli olarak spor yapmaya çalışıyorum ve beslenmeme dikkat ediyorum" şeklinde konuştu.